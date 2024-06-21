На Одещині можуть відкрити ще один пляж

Про це розповіла заступниця голови Ізмаїльської районної військової адміністрації (РВА) Ірина Холостенко.

За її словами, для створення пляжної зони було виділено 600 метрів. Цю територію розчистили від трави та сміття, а рятувальники обстежили морське дно щодо наявності мін. Там нічого не знайшли, і зараз територія визнана безпечною.

Також з огляду на можливість надзвичайних ситуацій на пляжі встановили спеціальні вежі. Пізніше територію обгородять буйками.

За словами заступника голови Ізмаїльської РВА, за відпочивальниками доглядатимуть рятувальники.

«Ми плануємо поставити рятувальний пост через кожних 150 метрів. Для їхньої комфортної роботи у нас вже є все необхідне: гучномовці, біноклі та човни. Загалом працювати мають три спостережні вежі», – додала Ірина Холостенко.

При цьому чиновниця зазначила, що проблемним питанням залишається укриття, оскільки особливістю цієї території є наявність підземних вод і копати там не можна.

«Зараз шукаємо приміщення, опрацьовуємо ці питання для того, щоб забезпечити людей укриттям. Також працюємо над інформаційними стендами, щоби люди розуміли, куди бігти у разі повітряної тривоги», – прокоментувала Ірина Холостенко.

Офіційно відкрити пляж у Приморському планують вже з 1 липня.

Нагадаємо, з 8 червня в Одесі офіційно відкритий для відвідування пляжу «Калетон».

Цього року на Одещині офіційно планується відкрити для відвідування 20 пляжів. При цьому більша частина їх буде в Одесі, де простіше забезпечити безпечні умови.

Джерело: Суспільтне Одеса