В Одесской области могут открыть еще один пляж

Об этом рассказала заместитель председателя Измаильской районной военной администрации (РВА ) Ирина Холостенко.

По ее словам, для создания пляжной зоны было выделено 600 метров. Эту территорию расчистили от травы и мусора, а спасатели обследовали морское дно на предмет наличия мин. Там ничего не нашли, и в настоящее время территория признана безопасной.

Также, учитывая возможность чрезвычайных ситуаций, на пляже установили специальные башни. Позже территорию огородят буйками.

По словам замглавы Измаильской РВА, за отдыхающими будут присматривать спасатели.

«Мы планируем поставить спасательный пост через каждые 150 метров. Для их комфортной работы у нас уже есть все необходимое: громкоговорители, бинокли и лодки. В целом работать есть три наблюдательных башни», – добавила Ирина Холостенко.

При этом чиновница отметила, что проблемным вопросом остается укрытие, поскольку особенностью этой территории является наличие подземных вод, и копать там нельзя.

«Сейчас ищем помещение, прорабатываем эти вопросы для того, чтобы обеспечить людей укрытием. Также работаем над информационными стендами, чтобы люди понимали, куда бежать в случае воздушной тревоги», – прокомментировала Ирина Холостенко.

Официально открыть пляж в Приморском планируют уже с 1 июля.

Напомним, с 8 июня в Одессе официально открыт для посещения пляж «Калетон».

В этом году в Одесской области официально планируется открыть для посещения 20 пляжей. При этом большая их часть будет в Одессе, где проще обеспечить безопасные условия.

Источник: Суспільтне Одеса