В Одесской области могут открыть еще один пляж

В Одесской области могут открыть еще один пляж

В селе Приморском Измаильского района Одесской области готовят к открытию пляж. Спасатели уже обследовали подводную территорию, а сейчас решается вопрос обустройства укрытия.

Об этом рассказала заместитель председателя Измаильской районной военной администрации (РВА ) Ирина Холостенко.

По ее словам, для создания пляжной зоны было выделено 600 метров. Эту территорию расчистили от травы и мусора, а спасатели обследовали морское дно на предмет наличия мин. Там ничего не нашли, и в настоящее время территория признана безопасной.

Также, учитывая возможность чрезвычайных ситуаций, на пляже установили специальные башни. Позже территорию огородят буйками.

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По словам замглавы Измаильской РВА, за отдыхающими будут присматривать спасатели.

«Мы планируем поставить спасательный пост через каждые 150 метров. Для их комфортной работы у нас уже есть все необходимое: громкоговорители, бинокли и лодки. В целом работать есть три наблюдательных башни», – добавила Ирина Холостенко.

При этом чиновница отметила, что проблемным вопросом остается укрытие, поскольку особенностью этой территории является наличие подземных вод, и копать там нельзя.

«Сейчас ищем помещение, прорабатываем эти вопросы для того, чтобы обеспечить людей укрытием. Также работаем над информационными стендами, чтобы люди понимали, куда бежать в случае воздушной тревоги», – прокомментировала Ирина Холостенко.

Официально открыть пляж в Приморском планируют уже с 1 июля.

Напомним, с 8 июня в Одессе официально открыт для посещения пляж «Калетон».

В этом году в Одесской области официально планируется открыть для посещения 20 пляжей. При этом большая их часть будет в Одессе, где проще обеспечить безопасные условия.

Источник: Суспільтне Одеса

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