В Одесі відкрили для відвідування перший офіційний пляж

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Підписали спільний з Командувачем оперативного стратегічного угрупування військ «Одеса» наказ про доступ людей до моря», – цитує голову Одеської ОВА Телеграм-канал «Одеса Офіційно».

За словами Кіпера, по мірі проходження перевірок список відкритих пляжів буде доповнюватися. Загалом у планах ОВА – відкрити близько 20 пляжів в Одесі та Одеському районі, а також одну лагуну в Ізмаїльському районі

Також зазначається, що під час повітряної тривоги або виявлення підозрілих предметів, а також під час шторму від 2-х балів перебування людей біля моря заборонено.

Як повідомлялося раніше, незважаючи на постійні обстріли, в Одесі готуються до курортного сезону та планують відкривати пляжі.

Фото з Телеграм-каналу Одеської ОВА