Скільки пляжів відкриють на Одещині цього літа?

Відповідне розпорядження має бути підписане вже найближчими днями, повідомив сьогодні, 1 червня, голова Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі Національного телемарафону.

За словами Кіпера, пляжі, що працюють, перевірять на наявність небезпечних предметів, також всі вони будуть розташовані поряд з укриттями.

“Ви бачите, що людей не стримати, люди хочуть прийти, отримати натуральний живий природний вітамін”, – пояснив Кіпер.

Крім того, він нагадав, що у серпні минулого року відкрили шість пляжів. Вони стали доступними після перевірки.

“Це було небагато, це було шість пляжів, де були всі відповідні умови: обстежувалися на вибухові пристрої, мали поряд бомбосховища та просте укриття, постійно моніторилися про підплив небезпечних вибухових предметів. Тоді пляжів, які виконали цю норму, було шість. Сьогодні ми також над цим працюємо. Найближчими днями буде підписано розпорядження щодо відкриття 20 таких пляжів”, – зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, напередодні у місті Южному комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заборонила відвідувати пляжі протягом купального сезону 2024 року.