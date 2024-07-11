Хотів заробити, але щось пішло не так: на Одещині затримали невдачливого палія (відео)

Хотів заробити, але щось пішло не так: на Одещині затримали невдачливого палія (відео)

На Одещині поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у підпалі авто. За інформацією обласного управління поліції, палій «працював» на замовлення, отримане через інтернет, але переплутав об’єкт і в результаті підпалив інший автомобіль, заробивши не гроші, а проблеми з поліцією.

Інцидент трапився в ніч на 16 червня на парковці у місті Чорноморськ. Чоловік кинув на автомобіль Toyota Auris заздалегідь підготовлену пляшку і ганчірку з легкозаймистою речовиною і втік. Розгорівшись, вогонь охопив легковик і перекинувся припаркований поряд Lexus. Обидва авто належать городянам.

Помітивши пожежу, жителі жителі багатоповерхівки, що знаходиться поряд з паркуванням, викликали пожежників. Ті загасили пожежу, внаслідок якої, на щастя, ніхто не постраждав.

Місцеві поліцейські, оглядаючи місце події, вилучили кришечку від пляшки з розпалювачем та довгі сірники. До пошуків палія підключилися оперативники управління. карного розшуку обласної поліції Правоохоронці встановили місце купівлі предметів та покупця.

Паліком виявився 25-річний мешканець одного з населених пунктів Великодолінської сільської громади.

Чоловік зізнався у скоєному та розповів, що шукав в інтернеті заробіток і на одному із сайтів натрапив на пропозицію за 10 тисяч гривень підпалити автомобіль у Чорноморську. Замовник нібито мав свої «рахунки» з його власником. Молода людина погодилася, придбала все необхідне і виконала замовлення, але невдало, бо переплутала номери автомобілів. За його словами, він шкодує про скоєне, оскільки усвідомив, що заради 10 тисяч гривень, які, до речі, йому так і не заплатили, може сісти на десять років у в’язницю.

Горе-палія затримали і найближчим часом йому повідомлять про підозру в умисному ушкодженні чужого майна, вчиненого підпалом.

Наразі підозрюваний в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Далі поліцейські встановлюватимуть замовника.

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