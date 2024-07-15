Агент фсб збирав інформацію для нових ракетних ударів по Одесі

В Одесі затримано чергового агента фсб, який збирав координати для нової серії ракетно-дронних ударів по місту. Ворога цікавило місце розташування пунктів дислокації окремих підрозділів військових частин ЗСУ, військових навчальних закладів та систем ППО.
Про це повідомили в СБУ та Одеській обласній прокуратурі.
Щоб виявити геолокації українських військ, 55-річний мешканець прибережного селища в Одеському районі на власному авто об’їжджав місто та його околиці, де приховано фотографував потрібні йому об’єкти.
Через анонімний чат у месенджері отримані відомості він передавав своєму російському куратору. За свою “роботу” він отримував грошову винагороду.
Інформатора затримали під час виконання чергового завдання ворога. У чоловіка вилучили телефони з підтвердженнями його розвідувально-підривної діяльності на користь росії.
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Співробітники СБУ з’ясували, що в червні цього року чоловік потрапив “до уваги” фсб через публікації прокремлівських коментарів на російських ТГ-каналах і був завербований.
У разі захоплення Одеси ворожий поплічник сподівався очолити “будівельне управління” місцевої окупаційної адміністрації рф.
Зраднику повідомлено про підозру в держзраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Зловмисник перебуває під вартою.