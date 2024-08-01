В Одесской области строитель пытался устроить диверсию на железной дороге по заданию российских спецслужб

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

По данным военной контрразведки СБУ, среди основных целей врага были трансформаторные подстанции и релейные шкафы на главных линиях железнодорожного сообщения региона. В случае уничтожения энергооборудования оккупанты надеялись заблокировать перемещение подвижных составов ВСУ в направлении передовой.

Для диверсий российская спецслужба привлекла местного строителя, который искал «дополнительный» заработок в Телеграм-каналах. Он согласился на поджоги критической инфраструктуры за деньги.

Для начала диверсант разведал локацию первой потенциальной цели – трансформатор у железнодорожного пути, а затем подготовил вблизи него схрон с тремя «коктейлями Молотова». Затем он привлек своего знакомого, который по полученным координатам должен был прибыть на место, извлечь из тайника зажигательную смесь и поджечь электроподстанцию.

По указанию оккупантов их приспешник планировал передать им видео возгорания как «отчет» о выполненном задании, и продолжить серию поджогов на территории региона. Но СБУ предотвратила дальнейшие поджога и задержала диверсанта на начальном этапе его подрывной деятельности.

Во время обыска у него были обнаружены самодельные зажигательные смеси и мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (подготовка к диверсии, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненный срок заключения с конфискацией имущества.

Ранее сотрудники СБУ задержали в Виннице агента фсб, пытавшегося сжечь здание ТЦК на территории региона – им оказался 17-летний одессит. Юноша попал в поле зрения вражеских спецслужб, когда искал в интернете способ быстро заработать.