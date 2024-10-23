На Одещині зарибили найбільше озеро України (фото, відео)

На Одещині розповіли про різні види традиційного хліба, який вважається оберегом (фото) Для мешканців села Криничне випікання хліба – дуже важлива подія. Його вважають міцним оберегом, тому саме з нього починається будь-яке свято. У кожній сім’ї тут зберігають свої старовинні рецепти, способи згортання тіста, щоб, коли хліб виросте у печі, кожна деталь набула чіткості та виразності. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Патладжан-манджаси – найулюбленіша Бесарабська страва з баклажанів та помідорів Назву цієї страви на гагаузький манер — патладжан-манджаси — нелегко вимовити. Гагаузи пояснюють, що перше слово говорить про те, що головний овоч у цій страві – помідори (патладжан). А перець, сині та цибуля – його супутники. «Одеське життя» презентує рецепт цієї смачної страви, яка підійде і на осінь, і на зиму. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ