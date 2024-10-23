На Одещині зарибили найбільше озеро України (фото, відео)

На Одещині завершилося зариблення озер Ялпуг та Кугурлуй.
Як повідомляє Одеський рибоохоронний патруль, всього в озеро Ялпуг вселили 2 400 180 екземплярів цьоголітнього молодого товстолоба, 500 008 екземплярів коропа та 100 434 екземплярів білого амура. Загалом в озеро випустили 73 тонни риби.
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Зариблення виконало ТОВ «РЕПІДА», а контроль за вселенням водних біоресурсів здійснювався Одеським рибоохоронним патрулем, представниками Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, Держпродспоживслужби, Ізмаїльської та Болградської районних адміністрацій.
Раніше повідомлялося, що в Хаджибейському лимані масово гине бичок та піленгас.
Довідка ОЖ
Озеро Ялпуг – найбільше прісноводне озеро в Україні. Воно розташоване у Болградському та Ізмаїльському районах Одеської області. Його площа – 149 км, максимальна глибина: 6 м.
В озеро впадають річки Ялпуг та Карасулак. Воно повідомляється із Дунаєм через озеро Кугурлуй.
Озеро Ялпуг використовується для питного водопостачання, рибництва та рекреації.
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