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На Одещині зарибили найбільше озеро України (фото, відео)

На Одещині зарибили найбільше озеро України (фото, відео)

На Одещині завершилося зариблення озер Ялпуг та Кугурлуй.

Як повідомляє Одеський рибоохоронний патруль, всього в озеро Ялпуг вселили 2 400 180 екземплярів цьоголітнього молодого товстолоба, 500 008 екземплярів коропа та 100 434 екземплярів білого амура. Загалом в озеро випустили 73 тонни риби.

Зариблення озера Ялпуг

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Озеро на Одещині зарибили

Зариблення виконало ТОВ «РЕПІДА», а контроль за вселенням водних біоресурсів здійснювався Одеським рибоохоронним патрулем, представниками Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, Держпродспоживслужби, Ізмаїльської та Болградської районних адміністрацій.


Раніше повідомлялося, що в Хаджибейському лимані масово гине бичок та піленгас.

Довідка ОЖ

Озеро Ялпуг – найбільше прісноводне озеро в Україні. Воно розташоване у Болградському та Ізмаїльському районах Одеської області. Його площа – 149 км, максимальна глибина: 6 м.

В озеро впадають річки Ялпуг та Карасулак. Воно повідомляється із Дунаєм через озеро Кугурлуй.

Озеро Ялпуг використовується для питного водопостачання, рибництва та рекреації.

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