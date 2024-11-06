Озеро Сасик зариблюють коропом і товстолобиком

Коштом користувача ТОВ «ВМС-10» планується вселити 750 тисяч мальків коропа і 450 тисяч товстолобика.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Процес зариблення озера контролюють представники екологічної інспекції, рибоохоронного патруля та органів місцевого самоврядування.

«Це не тільки збільшить рибопродуктивність, а й сприятиме поліпшенню якості води. Оскільки ці види риб є природними біомеліораторами, збільшення їхньої кількості запобігатиме цвітінню водойми», – кажуть екологи.

Довідка ОЖ

Озеро Сасик – один із найцікавіших об’єктів українського Причорномор’я. Назва з тюркської перекладається як «смердюче». Водойма розташована на території Білгород-Дністровського та Ізмаїльського районів.

Як і багато лиманних озер на лінії Дунай-Дністер, це озеро з’явилося внаслідок перегороджування гирла річок піщаною косою. Це робилося для поливу чорноземів, але така система виявилася неефективною через солону воду.

Особливі кліматичні умови, низька заселеність регіону та унікальний біофонд дали змогу екологам закріпити за береговою зоною і самим озером Сасик статус цінних водно-болотних угідь, місця поселень і гніздування птахів і є об’єктом Смарагдової мережі України. Завдяки природозахисникам цю територію було внесено до Рамсарської та Бернської конвенцій.

Нагадаємо, нещодавно в озеро Ялпуг випустили 73 тонни риби – товстолоба, коропа і білого амура.