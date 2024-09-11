Одесит спіймав величезного коропа і став чемпіоном світу

З 4 по 7 вересня в Хорватії відбувся 24-й Чемпіонат світу з коропового лову. Збірну України представляли найкращі спортсмени за підсумками двох відбіркових етапів: Чемпіонату та Кубка України 2024 року.

Риба в хорватських озерах виявилася дуже активною, тому незважаючи на всі старання наших спортсменів, команда збірної України посіла п’яте місце. Але в особистому заліку Ігор Пацера та одесит Владислав Суздальцев вибороли золото: їхня спільна здобич була найбільшою серед усіх команд.

Перемогу здобула збірна Хорватії – господарі Чемпіонату, 2-ге місце посіла команда збірної Молдови, 3-тє місце – команда збірної Бельгії та 4-те місце – команда збірної Чехії.

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Нагадаємо, Україна посіла 7 місце в медальному заліку і 5 за кількістю медалей на Паралімпіаді-2024. Загалом українські спортсмени привезуть 82 медалі: 22 золоті, 28 срібних і 32 бронзові.