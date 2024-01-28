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На кордоні з Молдовою дрон допоміг спіймати 5 «ухилянтів»

На кордоні з Молдовою дрон допоміг спіймати 5 «ухилянтів»

Прикордонники Подільського загону затримали п’ятьох порушників за допомогою системи оптико-електронного спостереження (СОЕС) та квадрокоптера.

Про це розповіли у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Рух невідомих у бік придністровського сегменту українсько-молдавського кордону виявив оператор СОЕС. Для докладного контролю за групою осіб у небо піднявся дрон прикордонників. І одночасно на перехоплення вийшло вбрання.

Під управлінням оператора безпілотника охоронці держрубежів швидко знайшли порушників та затримали їх на державному кордоні поблизу селища Новокрасне Роздільнянського району Одеської області.

Порушниками виявилися чоловіки призовного віку з Хмельниччини, Одещини та Запоріжжя.

На затриманих прикордонники склали протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ч.2 ст.204-1 «Незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України». Матеріали справ направлені до суду.

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