На границе с Молдовой дрон помог поймать 5 «уклонистов»

Пограничники Подольского отряда задержали пятерых нарушителей с помощью системы оптико-электронного наблюдения (СОЭС) и квадрокоптера.
Об этом рассказали в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
Движение неизвестных в сторону приднестровского сегмента украинско-молдавской границы выявил оператор СОЭС. Для подробного контроля за группой лиц в небо поднялся дрон пограничников и одновременно на перехват вышел наряд.
Под управлением оператора беспилотника охранники госрубежей быстро нашли нарушителей и задержали их на государственной границе, вблизи поселка Новокрасное Раздельнянского района Одесской области.
Нарушителями оказались мужчины призывного возраста из Хмельнитчины, Одесщины и Запорожья.
На задержанных пограничники составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные ч.2 ст.204-1 «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Материалы дел направлены в суд.
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