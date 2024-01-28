На границе с Молдовой дрон помог поймать 5 «уклонистов»

Об этом рассказали в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Движение неизвестных в сторону приднестровского сегмента украинско-молдавской границы выявил оператор СОЭС. Для подробного контроля за группой лиц в небо поднялся дрон пограничников и одновременно на перехват вышел наряд.

Под управлением оператора беспилотника охранники госрубежей быстро нашли нарушителей и задержали их на государственной границе, вблизи поселка Новокрасное Раздельнянского района Одесской области.

Нарушителями оказались мужчины призывного возраста из Хмельнитчины, Одесщины и Запорожья.

На задержанных пограничники составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные ч.2 ст.204-1 «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Материалы дел направлены в суд.

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