Спочатку на авто, а потім лісосмугою: скільки коштував невдалий виїзд за кордон (відео)

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області та в Держприкордонслужбі.

Як встановили правоохоронці, 54-річний одесит діяв у змові з особами, які поки що не встановлені. Він шукав через телеграм-канали охочих чоловіків виїхати з України, які не мали такої можливості через воєнний стан.

За інформацією від прикордонників, клієнти платили одеситу 5,5 тисячі доларів США. З цієї суми 500 доларів витрачалося на покупку дешевої автівки. Зацікавлений організатор схеми був у клієнтах, які мали водійське посвідчення. Адже вони мали їхати за кермом купленої автівки до державного кордону. А організатор супроводжував їх на іншому автомобілі.

На певній відстані від держкордону ухилянти мали залишити автівку та перейти пішки через лісосмугу.

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Організатор схеми зібрав аванс за свої послуги “гіда” у розмірі однієї тисячі доларів. А ще чотири тисячі ухилянти підготували та сфотографували, щоб переконати, що гроші у них є. Другу частину грошей вони мали передати після перетину кордону.

Правоохоронці затримали організатора “туристичного маршруту” на гарячому, коли той супроводжував до кордону черговий куплений автомобіль з двома жителями Дніпропетровщини.

Як повідомили правоохоронці, під час проведення обшуків в автівці організатора, були знайдені докази його причетності до порушення закону про перетин кордону.

За вчинене правопорушення організатору загрожує термін від 7 до 9 років позбавлення волі та конфіскація майна. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром 805 тис. 200 грн.