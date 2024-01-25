Мобілізація: які послуги не нададуть без облiку в ТЦК

Якими держпослугами зараз точно не можна скористатися без попереднього візиту та погодження до ТЦК, розповів юрист компанії «Приходько та партнери» Іван Колганов.

Які послуги не можна отримати без ТЦК

За словами юриста, зараз чоловікові без військово-облікового документа не вдасться влаштуватись на роботу або вступити на навчання, а також виїхати за межі країни.

Таким чином, без довідки ТЦК неможливо:

Влаштуватись на роботу. Зараз як державні, так і приватні установи та організації зобов’язані при прийомі співробітника на роботу перевіряти всі його документи про військовий облік, і якщо такі відсутні, роботодавець не може прийняти працівника на роботу, адже інакше йому загрожує штраф.

Зараз як державні, так і приватні установи та організації зобов’язані при прийомі співробітника на роботу перевіряти всі його документи про військовий облік, і якщо такі відсутні, роботодавець не може прийняти працівника на роботу, адже інакше йому загрожує штраф. Вступити на навчання . При вступі до вищого чи професійно-технічного навчального закладу вступник зобов’язаний надати військово-обліковий документ. Якщо документа немає, вступник не може бути зарахований до навчального закладу.

. При вступі до вищого чи професійно-технічного навчального закладу вступник зобов’язаний надати військово-обліковий документ. Якщо документа немає, вступник не може бути зарахований до навчального закладу. Пересікти державний кордон. ДПСУ вимагає довідку про відстрочку від мобілізації, видану ТЦК.

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При цьому Іван Колганов підкреслив, що згідно з постановою Кабміну від 30 грудня 2022 року №1487 «Про порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, навчальні заклади та заклади охорони здоров’я повинні повідомляти чоловіків призовного віку про правила військового обліку. Це має відбуватися під особистий підпис прийому працювати чи навчання.

Про зміну облікових даних військовозобов’язані чоловіки, які влаштувалися на роботу, навчання або звільнилися, повинні повідомити про це ТЦК протягом семи днів.

Також військовий квиток необхідний у центрі зайнятості – без нього військовозобов’язаний не зможе набути статусу безробітного.

Які види військово-облікових документів є в Україні

Нині в Україні існує кілька різних видів військово-облікових документів. Вони передбачені для трьох категорій громадян:

призовники повинні мати посвідчення про приписку до призовної дільниці;

повинні мати посвідчення про приписку до призовної дільниці; військовозобов’язані – військовий квиток, тимчасове посвідчення;

– військовий квиток, тимчасове посвідчення; резервісти – військовий квиток.

Чи нададуть медичну допомогу без документів ТЦК

Якщо пацієнту потрібна планова медична допомога (йдеться про тривале лікування чи планової операції), може знадобитися військово-обліковий документ. У разі відмови чоловіка спочатку відправлять до військкомату для уточнення його статусу.

Водночас юрист зазначив, що жодних обмежень на лікування військовозобов’язаних у закладах охорони здоров’я у чинному законодавстві не існує. І якщо людина потрібна термінова допомога, їй її мають надати.

«При зверненні до медичного закладу чоловіки призовного віку повинні мати при собі документи, серед яких і військово-обліковий. Але це не означає, що коли людина потребує термінової допомоги, лікарі цікавитимуться, чи вона стоїть на обліку у військкоматі. Вони зобов’язані насамперед надати необхідну медичну допомогу»,

– пояснив Іван Колганов.

Як отримати військово-обліковий документ

Військово-обліковий документ можна отримати в ТЦК. Для цього необхідно звернутися до ТЦК за місцем проживання або за місцем реєстрації. Для оформлення військово-облікового документа необхідно надати такі документи:

паспорт громадянина України;

довідка про приписку до призовної ділянки (для призовників);

військовий квиток, тимчасове посвідчення (для військовозобов’язаних);

військовий квиток (для резервістів).

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Джерело: РБК-Україна, фото: Апостроф