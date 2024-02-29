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На кордоні на Одещині затримали чотирьох «блискучих» (відео)

На кордоні на Одещині затримали чотирьох «блискучих» (відео)

На Одещині прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали «блискучих» порушників кордону – чотирьох чоловіків призовного віку, які намагалися перетнути кордон, обмотавшись ізотермічними ковдрами, щоб не бути поміченими через тепловізор.

Як пояснили в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, ізотермічні ковдри є в аптечках досвідчених туристів, але чоловіки, які намагалися таємно перетнути кордон, використовували їх дуже нестандартно.

Порушник кордону ізотеричній ковдрі

«До своєї подорожі порушники підготувалися ретельно – щоб не потрапити в поле зору тепловізійного приладу, вони вирішили обмотатися ізотермічною рятувальною ковдрою, яку закріпили на собі скотчем. Однак, завдяки технічним можливостям прикордонників, їх хитрощі не спрацювали»,

– розповіли у відомстві.

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Помітивши прикордонників, чоловіки почали тікати, не реагуючи на неодноразові вимоги охоронців до кордону зупинитися. Зупинити їх змогли лише попереджувальні постріли правоохоронців.

Затриманими виявилися мешканці Київської, Дніпропетровської, Полтавської та Сумської областей. Маршрут руху вони знайшли через різні інтернет-месенджери. За таку подорож вони заплатили від 3 до 8 тисяч доларів кожен.

За незаконну спробу перетину державного кордону на горі-винахідників складено адміністративні протоколи. Остаточне рішення ухвалюватиме суд.

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