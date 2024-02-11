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Не виніс життя на чужині: одесит «забув» про пункт пропуску, повертаючись із Молдови (відео)

Не виніс життя на чужині: одесит «забув» про пункт пропуску, повертаючись із Молдови (відео)

Виявляється, наші прикордонники не лише ухилянтів на кордоні відловлюють. Так, днями їм потрапив і «антіухилянт»: чоловік мав намір повернутися до України в обхід пункту пропуску.

Як повідомили в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, порушника кордону «засікли» за допомогою безпілотника з тепловізійною камерою прикордонники Білгород-Дністровського загону.

З’ясувалося, що порушник – 30-річний одесит, який йшов в Україну пішки, оминаючи прикордонні пости. Свої дії чоловік пояснив тим, що він більше не міг перебувати на чужині і будь-що хотів повернутися додому в Україну.

«Антиухилянта» затримали та склали на нього адмінпротокол за незаконне перетинання державного кордону.

Раніше «Одеське життя» розповідало, як на прикордонному пункті пропуску «Маяки» затримали водія фури та трьох ухилістів. Водій вибрав цікавий спосіб відвернути прикордонників.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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