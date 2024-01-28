На Донбасі загинув прикордонник із Южного – у місті оголосили жалобу

Як повідомляється на сторінці Южненської міської ради у Facebook, захисник України загинув 22 січня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі села Курдюмівка Донецької області.

«Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Вадима, вічна пам’ять нашому Захиснику!

Прощання з Вадимом Яремчуком відбудеться 29 січня 2024 року»,

– йдеться у повідомленні.

На згадку про загиблого воїна понеділок, 29 січня, оголошено в Южному Днем жалоби. Цього дня у місті будуть приспущені державні прапори, а о 10:00 годинi світлу пам’ять свого земляка южненці вшанують Хвилиною мовчання.

Також городян просять приєднатися до траурної церемонії прощання із захисником.

Раніше «Одеське життя» повідомляло про загибель на війні жителя Татарбунарської громади Олександра Зінченка.

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