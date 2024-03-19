На фронте погиб госинспектор Одесской таможни

Еще один житель Одесской области пополнил «небесное войско» защитников Украины. На фронте погиб Анатолий Михов, главный государственный инспектор таможенного поста «Кучурган».
О тяжелой утрате сообщили в Facebook Одесской таможни.
В довоенной жизни Анатолий Михов был главным государственным инспектором отдела таможенного оформления № 2 таможенного поста «Кучурган».
В течение 23 лет Анатолий работал на различных инспекторских должностях в Раздельнянской, Котовской, Кучурганской, Днестровской и Одесской таможнях.
С начала полномасштабного вторжения таможенник стал на защиту государства и служил радиотелефонистом пехотного взвода.
Анатолий Михов погиб 10 марта во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Новомихайловка Донецкой области.
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Во вторник, 19 марта, защитника на щите встречают в Раздельной Одесской области. Погребение состоится в селе Новые Чобручи.
«Светлые воспоминания о замечательном коллеге и порядочном человеке навсегда останутся в наших сердцах, а героический чин Анатолия Михова уже вписан в летопись борьбы Украины за независимость и станет страницей памяти и уважения Одесской таможни», — отметили сослуживцы.
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