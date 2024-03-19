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На фронте погиб госинспектор Одесской таможни

На фронте погиб госинспектор Одесской таможни

Еще один житель Одесской области пополнил «небесное войско» защитников Украины. На фронте погиб Анатолий Михов, главный государственный инспектор таможенного поста «Кучурган».

О тяжелой утрате сообщили в Facebook Одесской таможни.

В довоенной жизни Анатолий Михов был главным государственным инспектором отдела таможенного оформления № 2 таможенного поста «Кучурган».

В течение 23 лет Анатолий работал на различных инспекторских должностях в Раздельнянской, Котовской, Кучурганской, Днестровской и Одесской таможнях.

С начала полномасштабного вторжения таможенник стал на защиту государства и служил радиотелефонистом пехотного взвода.

Анатолий Михов погиб 10 марта во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Новомихайловка Донецкой области.

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Во вторник, 19 марта, защитника на щите встречают в Раздельной Одесской области. Погребение состоится в селе Новые Чобручи.

«Светлые воспоминания о замечательном коллеге и порядочном человеке навсегда останутся в наших сердцах, а героический чин Анатолия Михова уже вписан в летопись борьбы Украины за независимость и станет страницей памяти и уважения Одесской таможни», — отметили сослуживцы.

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