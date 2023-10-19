На Одещині попрощаються з загиблим лейтенантом, який захищав Україну з 2014 року

Завтра, 20 жовтня, в Ізмаїлі попрощаються із захисником України, помічником відділення бойової підготовки штаба, лейтенантом Віктором Олександровичем Чечіним.
Про місце та час прощання із загиблим воїном повідомив на своїй сторінці мер Ізмаїлу Андрій Абрамченко.
За його словами, Віктор народився у Херсоні. Але місто, в якому народилася його мати, з дитинства називав другим рідним містом.
Він з дитинства мріяв стати військовим і захищати рідну землю. Тому на фронт пішов задовго до повномасштабного вторгнення росіян. З 2014 року Віктор боронив батьківщину від російської навали, був учасником АТО.
З початку повномасштабного вторгнення росії боронив Херсон, а потім – підходи до Миколаєва.
Служив Віктор у зенітно-ракетних військах – знищував ворожі дрони та вчив молодих побратимів цій справі, мужньо й самовіддано «тримаючи небо» над рідною землею.
Загиблий лейтенант Віктор Чечін був відзначений державними нагородами – нагороджений нагрудним знаком «За зразкову службу», відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції».
Він щодня наближав нашу перемогу і чекав народження першої дитини.
Але доля розпорядилась інакше – і він пішов з життя, аби вже з небес оберігати своїми крилами Батьківщину та свій народ…
Громада Ізмаїла, Ізмаїльська міська рада та її виконавчий комітет висловлюють щирі співчуття сім’ї та близьким Захисника України.
Розділяємо біль вашої втрати, –
співчуває Абрамченко рідним і близьким загиблого героя.
Лейтенанта Віктора Олександровича Чечіна буде поховано 20 жовтня на Алеї слави на Новому цвинтарі.
Прощання відбудеться об 11.00 на вул. Спортивній, 81.
Вічна пам’ять і слава Українському Воїну, головним призначенням життя якого було служіння українському народові та захист України від російських окупантів, –
написав мер.
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