На Одещині попрощаються з загиблим лейтенантом, який захищав Україну з 2014 року

Про місце та час прощання із загиблим воїном повідомив на своїй сторінці мер Ізмаїлу Андрій Абрамченко.

За його словами, Віктор народився у Херсоні. Але місто, в якому народилася його мати, з дитинства називав другим рідним містом.

Він з дитинства мріяв стати військовим і захищати рідну землю. Тому на фронт пішов задовго до повномасштабного вторгнення росіян. З 2014 року Віктор боронив батьківщину від російської навали, був учасником АТО.

З початку повномасштабного вторгнення росії боронив Херсон, а потім – підходи до Миколаєва.

Служив Віктор у зенітно-ракетних військах – знищував ворожі дрони та вчив молодих побратимів цій справі, мужньо й самовіддано «тримаючи небо» над рідною землею.

Загиблий лейтенант Віктор Чечін був відзначений державними нагородами – нагороджений нагрудним знаком «За зразкову службу», відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції».

Він щодня наближав нашу перемогу і чекав народження першої дитини.

Але доля розпорядилась інакше – і він пішов з життя, аби вже з небес оберігати своїми крилами Батьківщину та свій народ…

Громада Ізмаїла, Ізмаїльська міська рада та її виконавчий комітет висловлюють щирі співчуття сім’ї та близьким Захисника України. Розділяємо біль вашої втрати, –

співчуває Абрамченко рідним і близьким загиблого героя.

Лейтенанта Віктора Олександровича Чечіна буде поховано 20 жовтня на Алеї слави на Новому цвинтарі.

Прощання відбудеться об 11.00 на вул. Спортивній, 81.

Вічна пам’ять і слава Українському Воїну, головним призначенням життя якого було служіння українському народові та захист України від російських окупантів, –

написав мер.

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