Командир штурмового відділення з Одеської області загинув на Херсонщині

Про це повідомили в Ізмаїльській районній військовій адміністрації.

Боєць загинув на Херсонському напрямку 1 листопада 2023 року. Він був командиром 2-го штурмового відділення 3-го десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти. 25 листопада йому могло б виповнитися 32 роки.

«З великим сумом повідомляємо, що до лав небесного війська Героїв України приєднався ще один житель Суворовської громади… Висловлюємо щирі співчуття сім’ї та близьким героїчно загиблого захисника України.

Про сумні звістки завжди важко говорити. Розділяємо з вами біль непоправної втрати»,

– зазначається у повідомленні.

Про час і місце прощання з полеглим воїном не повідомляється.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про загибель на фронті одесита Юрія Глодана, який минулого року втратив свою родину, коли до ЖК «Тірас» прилетіла російська ракета. Після цього чоловік пішов добровольцем на фронт.

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