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Десантник із Одеської області загинув на Мелітопольському напрямку

Десантник із Одеської області загинув на Мелітопольському напрямку

Ця війна забрала життя ще одного нашого захисника з Одещини – на Мелітопольському напрямку, захищаючи Україну від рашистських окупантів, загинув мешканець смт Ширяєве Максим Бобейко.

Про це повідомили напередодні у Facebook Ширяївської сільради.

Максим Бобейко воював у складі десантної штурмової бригади. Він загинув 20 вересня 2023 року поблизу села Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області.

«З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого земляка, жителя смт Ширяєве, Бобейка Максима Сергійовича… Висловлюємо слова глибокого співчуття сім’ї Героя. Розділяємо разом з Вами біль непоправної втрати.
Вічна та світла пам’ять Максиму!»,

– йдеться у повідомленні.

Загиблий боєць Максим Бобейко

Раніше «Одеське життя» повідомляло про загибель на фронті онука ветерана Другої світової війни з Одеської області Дмитра Свірського.

Також повідомлялося, що на Донбасі загинули співробітник одеської мерії. Дмитро Відставнов та батько-одиначка з Одеської області Олександр Водолазкін.

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