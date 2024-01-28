На Донбассе погиб пограничник из Южного – в городе объявили траур

Как сообщается на странице Южненского городского совета в Facebook, защитник Украины погиб 22 января 2024 года во время выполнения боевого задания в районе села Курдюмовка Донецкой области.

«Искренние соболезнования родным, близким и собратьям Вадима, вечная память нашему Защитнику!

Прощание с Вадимом Яремчуком состоится 29 января 2024 года»,

– говорится в сообщении.

В память о павшем воине понедельник, 29 января, объявлен в Южном Днем траура. В этот день в городе будут приспущены государственные флаги, а в 10:00 часов светлую память своего земляка южненцы почтят Минутой молчания.

Также горожан просят присоединиться к траурной церемонии прощания с защитником.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о гибели на войне жителя Татарбунарской громады Александра Зинченко.

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