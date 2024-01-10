Мобилизация в транспорте: в Одессе ТЦК останавливают маршрутки и троллейбусы

Об этом свидетельствуют многочисленные видео, появляющиеся в местных соцсетях и пабликах.

Военные вместе с полицией стоят на остановках общественного транспорта и ожидают мужчин, которые подлежат мобилизации. В маршрутках водители открывают только передние двери, куда и заходят представители ТЦК для проверки. Мужчин забирают из транспорта и отправляют в рядом стоящие бусы.

Также в соцсетях пользователи пишут, что сегодня общественный транспорт проверяли не только на остановках — останавливали посреди маршрута.

В общественном транспорте возникают конфликты между военными и пассажирами. В одном из них женщина предложила представителю ТЦК идти самому воевать, а то “стоят тут сами квадратные”. На что он сказал, что свое отвоевал, а женщину оскорбил нецензурной бранью.

Также возник конфликт между пассажиром и военным, когда пассажир заступился за военнообязанного мужчину и сказал, что нарушают его гражданское право, насильно мобилизируя. А военный спросил, почему тогда нарушают права тех, кто воюет на фронте длительное время. На вопрос, почему военный сам не идет воевать, а работает в ТЦК, мужчина в форме ответил, что свое уже отвоевал.

Прохожие и пассажиры транспорта, которые стали свидетелями мобилизационных мероприятий рассказывают, что мужчин силой снимают с транспорта. Например, в Приморском районе из трамвая вывели двоих мужчин, показав из документов только военный билет.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что мобилизационные мероприятия в начале декабря представители ТЦК проводили в торговых центрах и спортивных залах.