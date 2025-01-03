Міжнародний день здоров’я душі та тіла: що ще святкують 3 січня

Що святкують 3 січня

Міжнародний день здоров’я душі та тіла

Цей день наголошує на важливості підтримання балансу між фізичним та емоційним станом людини. Він спонукає людей звернути увагу на свій спосіб життя, здорові звички та психічне благополуччя, що є основою гармонії.

День жінок у рок-музиці

Присвячений внеску жінок у розвиток рок-музики, цей день відзначає їх творчість та вплив у жанрі. Це нагода згадати знакових виконавиць, які змінили уявлення про роль жінки у музиці, та надихнути молоді покоління артисток.

День вишні у шоколаді

День нагадує про один із найпопулярніших десертів — вишню в шоколаді. Це ідеальна нагода насолодитися цим солодким поєднанням, яке символізує розкіш і задоволення.

Фестиваль День сну

Фестиваль заохочує переосмислити важливість повноцінного сну для здоров’я та якості життя. Подія включає різноманітні заходи, присвячені релаксації, медитації та популяризації культури здорового сну.

День Д.Р.Р. Толкіна

Присвячений пам’яті великого письменника, автора культових творів у жанрі фентезі. Цей день — нагода перечитати його книги, обговорити їхній вплив на культуру та відзначити внесок Толкіна у літературний світ.

Гордіїв день

Нагадує про символічну ідею Гордієвого вузла, як метафору складних проблем і їхнього вирішення. День закликає задуматися над тим, як знаходити прості рішення у складних ситуаціях.

День народження соломинки для коктейлів

Присвячений винаходу, який змінив спосіб споживання напоїв. Це привід згадати історію появи соломинки, її еволюцію від паперової до сучасних екологічних варіантів.

Іменини 3 січня

Які сьогодні іменини: Гордій, Ірина.

Хто з відомих людей народився 3 січня

1946 рік: український режисер, заслужений діяч мистецтв України, депутат Львівської обласної ради V скликання, директор Львівського естрадного театру «Не журись» Остап Федоришин;

1946 рік: президент Асоціації спортивних журналістів України, голова клубу незвичайних рекордсменів Валентин Щербачов;

1952 рік: український політик Олександр Шпак.

Пам’ятні дати 3 січня

1431 рік: бургундський герцог продає за 10 000 франків Жанну Д’Арк, захоплену в полон внаслідок зради, єпископові Кошону, який діяв від імені англійського короля;

1521 рік: папа Римський Лев Х відлучає від римо-католицької церкви релігійного реформатора Мартіна Лютера за публікацію 95 тез про фінансові зловживання в церкві;

1638 рік: в Амстердамі відкривається перший постійний театр Нідерландів — Схаубюрг, збудований Якобом ван Кампеном;

1833 рік: британські війська висаджуються на Фолклендських островах і змінюють аргентинський прапор на свій;

1868 рік: в Японії ухвалено «Указ про реставрацію Імператорського правління»;

1888 рік: у Вашингтоні власник фабрики з виробництва паперових цигаркових мундштуків Марвін Стоун отримує патент на соломинку для коктейлів (тоді соломинки виготовляли з паперу);

1918 рік: Одеса проголошує себе «тимчасово вільним містом»;

1919 рік: Українська Національна Рада схвалює постанову про з’єднання Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою в Києві;

1924 рік: через два роки після виявлення поховання єгипетського фараона Тутанхамона британська експедиція знаходить головний скарб гробниці — кам’яний саркофаг фараона;

1925 рік: Беніто Муссоліні оголошує себе диктатором Італії;

1957 рік: після 11 років розробок компанія Hamilton Watch представляє перший у світі електронний годинник;

1958 рік: острівні володіння Британії у Карибському морі об’єднуються у Вест-Індську Федерацію;

1961 рік: США відкликають дипломатичне визнання уряду Куби і закривають посольство в Гавані;

1990 рік: диктатор Панами Мануель Нор’єга здається американським військовим і вивезений до США;

1992 рік: Єгипет, Сингапур, Непал, Малайзія визнають незалежність України;

1992 рік: Україна встановлює дипломатичні стосунки з США;

1992 рік: згідно з указом президента України № 29/92 створюють «Державний експортно-імпортний банк України».

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