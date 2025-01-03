Международный день здоровья души и тела: что еще празднуют 3 января

Что празднуют в Украине и мире 3 января. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Что празднуют 3 января
Международный день здоровья души и тела
Этот день подчеркивает важность поддержания баланса между физическим и эмоциональным состоянием человека. Он побуждает людей обратить внимание на свой образ жизни, здоровые привычки и психическое благополучие, что является основой гармонии.
День женщин в рок-музыке
Посвященный вкладу женщин в развитие рок-музыки, этот день отмечает их творчество и влияние в жанре. Это возможность вспомнить знаковых исполнительниц, которые изменили представление о роли женщины в музыке, и вдохновить молодые поколения артисток.
День вишни в шоколаде
День напоминает об одном из самых популярных десертов — вишне в шоколаде. Это идеальная возможность насладиться этим сладким сочетанием, которое символизирует роскошь и удовольствие.
Фестиваль День сна
Фестиваль поощряет переосмыслить важность полноценного сна для здоровья и качества жизни. Событие включает различные мероприятия, посвященные релаксации, медитации и популяризации культуры здорового сна.
День Д.Р.Р. Толкина
Посвящен памяти великого писателя, автора культовых произведений в жанре фэнтези. Этот день — возможность перечитать его книги, обсудить их влияние на культуру и отметить вклад Толкина в литературный мир.
Гордиев день
Напоминает о символической идее Гордиева узла, как метафоре сложных проблем и их решения. День призывает задуматься над тем, как находить простые решения в сложных ситуациях.
День рождения соломинки для коктейлей
Посвящен изобретению, которое изменило способ потребления напитков. Это повод вспомнить историю появления соломинки, ее эволюцию от бумажной до современных экологичных вариантов.
Именины 3 января
Какие сегодня именины: Гордей, Ирина.
Кто из известных людей родился 3 января
- 1946 год: украинский режиссер, заслуженный деятель искусств Украины, депутат Львовского областного совета V созыва, директор Львовского эстрадного театра «Не журись» Остап Федоришин;
- 1946 год: президент Ассоциации спортивных журналистов Украины, председатель клуба необычных рекордсменов Валентин Щербачев;
- 1952 год: украинский политик Александр Шпак.
Памятные даты 3 января
- 1431 год: бургундский герцог продает за 10 000 франков Жанну Д’Арк, захваченную в плен в результате измены, епископу Кошону, который действовал от имени английского короля;
- 1521 год: папа Римский Лев Х отлучает от римо-католической церкви религиозного реформатора Мартина Лютера за публикацию 95 тезисов о финансовых злоупотреблениях в церкви;
- 1638 год: в Амстердаме открывается первый постоянный театр Нидерландов — Схаубюрг, построенный Якобом ван Кампеном;
- 1833 год: британские войска высаживаются на Фолклендских островах и меняют аргентинский флаг на свой;
- 1868 год: в Японии принят «Указ о реставрации Императорского правления»;
- 1888 год: в Вашингтоне владелец фабрики по производству бумажных папиросных мундштуков Марвин Стоун получает патент на соломинку для коктейлей (тогда соломинки изготавливали из бумаги);
- 1918 год: Одесса провозглашает себя «временно свободным городом»;
- 1919 год: Украинская Национальная Рада принимает постановление о соединении Западно-Украинской Народной Республики с Украинской Народной Республикой в Киеве;
- 1924 год: через два года после обнаружения захоронения египетского фараона Тутанхамона британская экспедиция находит главное сокровище гробницы — каменный саркофаг фараона;
- 1925 год: Бенито Муссолини объявляет себя диктатором Италии;
- 1957 год: после 11 лет разработок компания Hamilton Watch представляет первые в мире электронные часы;
- 1958 год: островные владения Британии в Карибском море объединяются в Вест-Индскую Федерацию;
- 1961 год: США отзывают дипломатическое признание правительства Кубы и закрывают посольство в Гаване;
- 1990 год: диктатор Панамы Мануэль Норьега сдается американским военным и вывезен в США;
- 1992 год: Египет, Сингапур, Непал, Малайзия признают независимость Украины;
- 1992 год: Украина устанавливает дипломатические отношения с США;
- 1992 год: согласно указу президента Украины № 29/92 создают «Государственный экспортно-импортный банк Украины».
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