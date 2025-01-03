Международный день здоровья души и тела: что еще празднуют 3 января

Что празднуют 3 января

Международный день здоровья души и тела

Этот день подчеркивает важность поддержания баланса между физическим и эмоциональным состоянием человека. Он побуждает людей обратить внимание на свой образ жизни, здоровые привычки и психическое благополучие, что является основой гармонии.

День женщин в рок-музыке

Посвященный вкладу женщин в развитие рок-музыки, этот день отмечает их творчество и влияние в жанре. Это возможность вспомнить знаковых исполнительниц, которые изменили представление о роли женщины в музыке, и вдохновить молодые поколения артисток.

День вишни в шоколаде

День напоминает об одном из самых популярных десертов — вишне в шоколаде. Это идеальная возможность насладиться этим сладким сочетанием, которое символизирует роскошь и удовольствие.

Фестиваль День сна

Фестиваль поощряет переосмыслить важность полноценного сна для здоровья и качества жизни. Событие включает различные мероприятия, посвященные релаксации, медитации и популяризации культуры здорового сна.

День Д.Р.Р. Толкина

Посвящен памяти великого писателя, автора культовых произведений в жанре фэнтези. Этот день — возможность перечитать его книги, обсудить их влияние на культуру и отметить вклад Толкина в литературный мир.

Гордиев день

Напоминает о символической идее Гордиева узла, как метафоре сложных проблем и их решения. День призывает задуматься над тем, как находить простые решения в сложных ситуациях.

День рождения соломинки для коктейлей

Посвящен изобретению, которое изменило способ потребления напитков. Это повод вспомнить историю появления соломинки, ее эволюцию от бумажной до современных экологичных вариантов.

Именины 3 января

Какие сегодня именины: Гордей, Ирина.

Кто из известных людей родился 3 января

1946 год: украинский режиссер, заслуженный деятель искусств Украины, депутат Львовского областного совета V созыва, директор Львовского эстрадного театра «Не журись» Остап Федоришин;

1946 год: президент Ассоциации спортивных журналистов Украины, председатель клуба необычных рекордсменов Валентин Щербачев;

1952 год: украинский политик Александр Шпак.

Памятные даты 3 января

1431 год: бургундский герцог продает за 10 000 франков Жанну Д’Арк, захваченную в плен в результате измены, епископу Кошону, который действовал от имени английского короля;

1521 год: папа Римский Лев Х отлучает от римо-католической церкви религиозного реформатора Мартина Лютера за публикацию 95 тезисов о финансовых злоупотреблениях в церкви;

1638 год: в Амстердаме открывается первый постоянный театр Нидерландов — Схаубюрг, построенный Якобом ван Кампеном;

1833 год: британские войска высаживаются на Фолклендских островах и меняют аргентинский флаг на свой;

1868 год: в Японии принят «Указ о реставрации Императорского правления»;

1888 год: в Вашингтоне владелец фабрики по производству бумажных папиросных мундштуков Марвин Стоун получает патент на соломинку для коктейлей (тогда соломинки изготавливали из бумаги);

1918 год: Одесса провозглашает себя «временно свободным городом»;

1919 год: Украинская Национальная Рада принимает постановление о соединении Западно-Украинской Народной Республики с Украинской Народной Республикой в Киеве;

1924 год: через два года после обнаружения захоронения египетского фараона Тутанхамона британская экспедиция находит главное сокровище гробницы — каменный саркофаг фараона;

1925 год: Бенито Муссолини объявляет себя диктатором Италии;

1957 год: после 11 лет разработок компания Hamilton Watch представляет первые в мире электронные часы;

1958 год: островные владения Британии в Карибском море объединяются в Вест-Индскую Федерацию;

1961 год: США отзывают дипломатическое признание правительства Кубы и закрывают посольство в Гаване;

1990 год: диктатор Панамы Мануэль Норьега сдается американским военным и вывезен в США;

1992 год: Египет, Сингапур, Непал, Малайзия признают независимость Украины;

1992 год: Украина устанавливает дипломатические отношения с США;

1992 год: согласно указу президента Украины № 29/92 создают «Государственный экспортно-импортный банк Украины».

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