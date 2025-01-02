«Золотий вік» в’яже шкарпетки, плете сітки, готує смаколики

Про таких, як вони, кажуть: «Є ще порох у порохівницях». А вони і справді забули про всі свої болячки і завзято взялися допомагати фронту.
Члени громадської організації ветеранів Балтської громади назвали свій колектив «Золотий вік» і влилися до волонтерського руху «Сіточки у Балті», організованого Центром культури та дозвілля.
Ветерани «Золотого віку» плетуть сітки
Майже кожна родина членів колективу має фронтовиків – і тих, які здобували перемогу у Другу світову, і тих, які сьогодні захищають незалежність України.
Тому, коли громада взялася плести маскувальні сітки і відчула потребу у працьовитих руках, ветерани одними з перших поповнили волонтерські лави. З тих пір вони двічі на тиждень приходять до кінотеатру «Родина» і, нарізаючи смужки, роблять заготовки для плетіння сіточок.
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За даними засновниці руху «Сіточки у Балті» Анни Грабован, тільки за 2024 рік жителями громади зібрано понад 700 тисяч гривень, сплетено понад 20 тисяч квадратних метрів сітки – а це 766 штук маскувальних сіток, які передано на передову.
За рік роботи «Сіточок у Балті» було створено 25 осередків, залучено сотні людей. І все це заради наших захисників і захисниць. І в кожній сіточці – праця учасниць гурту «Золотий вік» на чолі з головою ветеранської організації Марією Меланич.
Пані Марія долучила до цієї справи і своїх односельців – членів художнього самодіяльного гурту «Надвечір’я» Білинського будинку культури. Вони беруть активну участь у благодійних заходах як у селі, так і в громаді.
Кому зручно, той вдома працює
«Золотий вік» працює двома групами: в місті Балта і в селі Білине. Нині жінки нарізають різнокольорові смужки «для болота» і «для брудної зими» і відправляють заготовки для сільських волонтерів, котрі плетуть сітки. Також є такі, які нарізають смужки вдома, бо їм так зручніше. Адже вдома можна і борщу наварити, і за хазяйством приглянути.
– Серед нас – люди різних професій, об’єднані однією метою – допомогти нашим воїнам здобути перемогу, – кажуть волонтерки. Тож ветерани справно нарізають смужки, плетуть сіточки, в’яжуть шкарпетки, випікають, готують їжу та смаколики для військових.
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Ветеранки освоїли Тік-Ток і гуртують людей
Пенсіонери не тільки вправно працюють, а й запалюють інших. Для цього вони освоїли Тік-Ток і виходять у прямий ефір під час роботи, звертаючись до людей із закликом долучатися до волонтерських лав та допомагати фінансово.
І знаєте, що цікаво? Їхні відео не тільки перегляди набирають, а й залучають небайдужих людей, які приєднуються до гурту «Сіточки у Балті». Крім сіточок, жінки ще шиють нижню та постільну білизну для шпиталю, закуповують кімнатне взуття, готують страви тощо.
– Знаєте, спільна мета і спільна праця не просто гуртують, а ще й допомагають забувати про якісь свої негаразди. З’являється такий душевний підйом, додається сил та бажання бути корисним для наших бійців, – каже Таміла Оцабрика.
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