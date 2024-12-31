Рецепт щастя: вчені розпочали найбільше дослідження в історії людства

За даними The Guardian, у дослідженні візьмуть участь понад 30 тисяч людей зі всього світу, а команда з понад тисячі науковців із 70 країн уже підготувала для цього унікальні методики. Проєкт очолює професорка Елізабет Данн з Університету Британської Колумбії. На її думку, це стане найбільшим і найрізноманітнішим експериментом у сфері психології щастя.

Як це працюватиме?

Учасників випадковим чином розподілять на групи, кожній із яких запропонують виконати короткі завдання. Наприклад, вони спробують фізичні вправи, такі як йога, високоінтенсивні інтервальні тренування чи вправи з власною вагою. Інші групи зосередяться на емоційних практиках, таких як вдячність чи позитивна візуалізація.

Кожне завдання триватиме до 25 хвилин і не вимагатиме спеціального обладнання. Для порівняння результатів також буде створено контрольну групу.

Що далі?

Елізабет Данн пояснює:

– Ми отримаємо найбільший і найрізноманітніший набір даних про стратегії, які сприяють щастю. Наскільки ефективні ці стратегії? Чи працюють вони всюди? Чи є такі, що надзвичайно допомагають невеликій групі людей, але майже не мають впливу на інших?

Чому це важливо?

У світі, де рівень стресу та емоційного вигорання продовжує зростати, дослідження щастя стає не лише актуальним, а й необхідним. Результати цього експерименту можуть допомогти мільйонам людей покращити своє емоційне здоров’я завдяки науково обґрунтованим методикам.