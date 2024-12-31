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Рецепт щастя: вчені розпочали найбільше дослідження в історії людства

Рецепт щастя: вчені розпочали найбільше дослідження в історії людства

Науковці із різних куточків світу розпочали безпрецедентний міжнародний проєкт – Глобальне дослідження щастя. Його мета – з’ясувати, які саме дії й стратегії приносять справжню радість людям у різних країнах та культурах.

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За даними The Guardian, у дослідженні візьмуть участь понад 30 тисяч людей зі всього світу, а команда з понад тисячі науковців із 70 країн уже підготувала для цього унікальні методики. Проєкт очолює професорка Елізабет Данн з Університету Британської Колумбії. На її думку, це стане найбільшим і найрізноманітнішим експериментом у сфері психології щастя.

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Як це працюватиме?

Учасників випадковим чином розподілять на групи, кожній із яких запропонують виконати короткі завдання. Наприклад, вони спробують фізичні вправи, такі як йога, високоінтенсивні інтервальні тренування чи вправи з власною вагою. Інші групи зосередяться на емоційних практиках, таких як вдячність чи позитивна візуалізація.

щастя

Кожне завдання триватиме до 25 хвилин і не вимагатиме спеціального обладнання. Для порівняння результатів також буде створено контрольну групу.

Що далі?

Елізабет Данн пояснює:

Ми отримаємо найбільший і найрізноманітніший набір даних про стратегії, які сприяють щастю. Наскільки ефективні ці стратегії? Чи працюють вони всюди? Чи є такі, що надзвичайно допомагають невеликій групі людей, але майже не мають впливу на інших? 

Чому це важливо?

У світі, де рівень стресу та емоційного вигорання продовжує зростати, дослідження щастя стає не лише актуальним, а й необхідним. Результати цього експерименту можуть допомогти мільйонам людей покращити своє емоційне здоров’я завдяки науково обґрунтованим методикам.

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