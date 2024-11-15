Концерти, театральні вистави та гумор: топ 5 подій 15-17 листопада

15 листопада можна буде поринути у світ української симфонічної музики з Національним одеським філармонічним оркестром, який виконає твори як класиків, так і сучасних українських композиторів.

Наступного дня, 16 листопада, гурт «Діти Фіделя» відзначить своє 25-річчя запальним концертом, а також відбудеться вечір поезії з Едгаром Вінницьким, де прозвучать проникливі вірші та авторські вірш.

17 листопада – день для театру та гумору: театр «На Чайній» покаже останню виставу «Старі, яка йшла в театрі довгі роки, а вечір завершить Stand Up «Ветерани космічних військ» з інтелектуально-гумористичним батлом.

Цей огляд дає можливість вибрати собі культурну подію до смаку – від класичної музики до сучасної поезії, театру й комедії.

Безкоштовні, але не менш цікаві події шукайте тут.

1. 15 листопада, 19:00. Вечір сучасної симфонічної української музики. Філармонія https://www.facebook.com/share/12Dcd6TwfwW/

Національний одеський філармонійний оркестр продовжує проект камерної музики надзвичайно різноманітною та цікавою музичною програмою. Музиканти представлять унікальну програму, складену з творів Дмитра Бортнянського, Галини Гаврилець, Кармели Цепколенко, Юрія Пікуша, Богдана Сегіна.



2. 16 листопада, 19:00. Діти Фіделя. Reef

https://concert.ua/uk/booking/diti-fidelja-25-rokiv-den-narodzhennja-odesa/

Не віриться, що легендарній одеській групі – 25! Тож ви можете порахувати, що вони розпочали свою карʼєру ще в минулому столітті. Але, незважаючи на таку значну дату, група залишається запальною та веселою і готова дарувати гарний настрій всім тим, кому вже далеко не шістнадцять! Тож можна сміливо приходити на концерт зі своїми дітьми, вони точно не занудьгують.



3. 17 листопада, 18:00. Вистава «Старі». МКЦ «Уніон» https://secure.wayforpay.com/payment/theateronChaina?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0tOxIL2NcFmEJYK9uG3uKO0eRtPybM3mveiijPeEf4IV2WbY_YJF-W6kQ_aem_9ODL2WVjryvIdmcQzuyUNw

Ми зазвичай запрошуємо вас на премʼєри, але вирішили трохи зрадити себе через цю подію – виставу «Старі» від театру «На Чайній» буде показано в останнє. Це неймовірна ніжна постановка про те, якими ми станемо зовсім скоро. Вона поставлена з тонким гумором та любовʼю. В головних ролях Денис Фалюта, Владислав Костика, Валерія Задумкіна.



4. 17 листопада, 19:00. Stand up Ветерани космічних військ. Вікторина. Філармонія https://concert.ua/uk/booking/veterani-kosmichnih-viisk-odesa/

На Ветеранів космічних військ – Веню та Курана знову чекатиме зірковий дует суперників, який спробує вибороти перемогу в магістрів гри у інтелектуально-гумористичному батлі.

Тож приходьте побачити це вживу та отримати потужний заряд позитиву та гарного настрою!



5. 16 листопада, 19:00. Едгар Вінницький «Море поезії». МКЦ ЮНІОН

https://concert.ua/uk/booking/edgar-vinnickii-more-poeziyi/

Справжня поезія – це не просто рими, а карта скарбів, що веде у глибини власного «я». Саме такою є поезія Едгара Вінницького – сучасна класика, що не залишає байдужим. Едгар і його родина творять справжню магію: вірші біля моря, вуличні фортепіано, арт-об’єкти.

Цієї неділі буде Море поезії від дуже романтичного автора та виконавця. На вас чекають глибокі вірші, нові усвідомлення та авторські пісні під акомпанемент гітари й роялю – вечір, що залишиться в серці назавжди.

