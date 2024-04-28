Місто Южне не перейменовуватимуть на Порт-Аненталь? (відео)

Про це заявив депутат Верховної Ради із Одеси Степан Чернявський.

«Южне поки не будуть перейменовувати в Порт-Аненталь. Я особисто втрутився в цей процес»,

– написав він напередодні на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, відповідний законопроект було знято з розгляду у Верховній Раді.

Чернявський також повідомив, що до нього звернулися його виборці з громади Південного з проханням перейменувати Южне в Південне.

«На наступному тижні планую поїздку до міста. Будемо разом визначатись з тією назвою, яка імпонуватиме більшості населенню міста»,

– додав депутат.

Нагадаємо, 23 жовтня 2023 року, у міській раді Южного підрахували голоси за перейменування міста. Тоді стало відомо, що з більш ніж 2 тисяч городян, що віддали свій голос, 80% проголосували за переклад назви міста українською мовою – Південне.

Як повідомлялося, серед варіантів, запропонованих робочою комісією, було шість екзотичних назв міста, але? на думку комісії? всі вони були обґрунтовані. Назви «Південне» у списку не було, оскільки ця назва розходилася з критеріями, які встановила комісія – назва була прикметником.

Обговорення перейменування Южного почалося ще до повномасштабного вторгнення. Тоді із пропозицією зміни назви міста виступив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, оскільки нинішня назва суперечить українському правопису.

Раніше «Одеське життя» розповідало, які вулиці відмовилися перейменовувати депутати Одеської міськради, а які все ж таки перейменували.