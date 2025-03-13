Про це повідомив учений біолог та еколог Іван Русєв.

За його словами, незважаючи на відсутність реальних лабораторних досліджень продуктів горіння газу на «вишках Бойка», можна стверджувати, що частина пального (вуглеводню) може згоряти не повністю і тому постійно виділяється в атмосферу разом із продуктами горіння.

«Продукти, що утворюються під час горіння викопного палива, зокрема газу, такі: діоксид вуглецю, окис вуглецю, діоксид сірки, оксиди азоту, свинець, тверді частинки. Забруднювальні речовини, що виділяються безпосередньо в процесі горіння – або продукти горіння – називаються «первинними забруднювачами», і їхній вплив на навколишнє середовище та здоров’я людини дуже суттєвий», – зазначає учений.

Що відомо про «вишки Бойка»

Іван Русєв також нагадав, що з моменту захоплення «вишок Бойка» «Петро Годованець» і «Україна» у 2014 році Росія проводила незаконний видобуток газу на українському шельфі під охороною кораблів свого флоту та спецназу, який постійно перебував на платформах.

У 2022 році росіяни встановили на захоплених установках засоби радіоелектронної розвідки та боротьби, а також вертолітні майданчики, завдяки яким окупанти контролювали надводний, повітряний та підводний простір у північно-західній частині Чорного моря між Кримом і Одесою.

20 червня 2022 року Україна завдала ракетних ударів по «вишках Бойка», які були військовим об’єктом росіян, і відтоді одна з них продовжує палати.

А 11 вересня 2023 року в ГУР Міноборони України повідомили про повернення під контроль бурових платформ «Петро Годованець», «Україна», а також самопіднімальних бурових установок «Таврида» і «Сиваш».

Також повідомлялося, що в ніч на 9 серпня 2024 року Військово-морські сили України завдали чергового удару по одній з «вишок Бойка», і після удару платформа загорілася. Таким чином, зараз у північно-західній частині Чорного моря палають дві великі пожежі.

Чому «вишки Бойка» важливі для України?

В українській розвідці пояснили, що операція з повернення бурових платформ у Чорному морі мала стратегічне значення для держави. Адже завдяки цьому Росія втратила можливість використовувати «вишки Бойка» у військових цілях. Зокрема, окупанти втратили розвідувальне обладнання на «вишках» і повноцінну можливість контролювати акваторію Чорного моря. У ГУР наголосили, що «це робить Україну на багато кроків ближчою до повернення Криму».

На фото: сяйво від палаючих «вишок Бойка» вночі з території Нацпарку «Тузлівські лимани»