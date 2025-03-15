В Пересыпском районе Одессы тушат масштабный пожар
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Як розповіли в обласному управлінні ДСНС, тут напередодні вдень спалахнув очерет.

Пожежним вдалося оперативно ліквідувати спалах, його площа склала 0,8 Га.

Вірогідна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленою особою, вважають у ДСНС. Сума збитків встановлюється.

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Фото ілюстративне

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