За інформацією обласного управління ДСНС, учора площа пожежі сягнула понад 10 гектарів. Через пориви сильного вітру полум’я поширилося на територію Нижньодністровського національного природного парку. Щоб не допустити поширення вогню на житловий сектор, чергували пожежно-рятувальні підрозділи.

Майже щороку у весняний період на величезних площах плавнів нижнього Дністра відбувається загоряння накопичених за минулі роки залишків сухої рослинності. Наслідки таких пожеж більшою мірою відчувають люди, ніж тварини. Про це на фейсбук-сторінці нацпарку написав науковий співробітник ОНУ ім. Мечникова Микола Роженко.

«Сьогодні отримував багато дзвінків від шанувальників природи нижнього Дністра щодо наслідків загоряння. З цього приводу мушу повторитися про те, що загоряння сухої рослинності в плавневих системах не є катастрофою для них. Такі загоряння трапляються майже щороку. Дикі тварини, для яких плавні є домівкою, упродовж століть адаптувалися до цього екологічного чинника», – вважає науковець.

Однак такі масштабні загоряння значно погіршують якість повітря і це добре відчувають мешканці населених пунктів, розташованих неподалік.

«Яким же є вирішення цієї проблеми? На мою думку, воно полягає в тому, що накопичену протягом вегетаційного періоду суху рослинність, у даному випадку це здебільшого очерет, потрібно навчитися використовувати, як джерело енергії. Поки цього не станеться, плавневі системи будуть полум’яніти. Адже коло обігу речовин у природі зупинити неможливо. Подобається нам таке явище, чи не дуже», – каже Микола Роженко.

Нагадаємо, минулого літа внаслідок пожеж на відкритій території навколо Одеси вогонь знищив 16 гектарів очерету, а в атмосферу потрапило понад 11 тисяч тонн вуглекислого газу.