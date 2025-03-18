За інформацією обласного управління ДСНС, площа пожежі перевищує 10 гектарів, через пориви сильного вітру вогонь швидко поширюється на значну територію, полум’я вже охопило частину одного з національних парків області.
Читайте також: У природному парку під Одесою гасили масштабну пожежу
На місці чергують пожежно-рятувальні підрозділи, щоб не допустити поширення вогню на житлові будинки.
В ДСНС вкотре закликають місцевих жителів не провокувати пожежі сухої рослинності.
«Невелика іскра може призвести до масштабної пожежі, яка може мати непоправні наслідки!» – зазначають рятувальники.
Нагадаємо, минулого літа внаслідок пожеж на відкритій території навколо Одеси вогонь знищив 16 гектарів очерету, а в атмосферу потрапило понад 11 тисяч тонн вуглекислого газу.
По темі: В Одеській області палає земля: рятувальники б’ють на сполох.