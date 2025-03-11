«Лише за минулий тиждень вогнеборці Одеської області виїжджали на ліквідацію пожеж на відкритій території 137 разів, а це майже 60 Га випаленої української землі, – повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Одного з паліїв вдалося встановити під час повітряного моніторингу в Роздільнянському районі: чоловік спалював суху рослинність біля лісових насаджень!

Палія притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 77 КУпАП, після чого він виплатить штраф у розмірі 1530 гривень.

«Ми ще раз закликаємо, дотримуйтесь правил пожежної безпеки! Не спалюйте суху траву та сміття! Пам’ятайте, що спалювання сміття та сухої рослинності заборонено законом!», – вкотре нагадали в ДСНС.

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Нагадаємо, минулого літа внаслідок пожеж на відкритій території навколо Одеси 16 гектарів очерету було знищено вогнем, більш ніж 11 тисяч тонн вуглекислого газу потрапили в атмосферу.