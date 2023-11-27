Майже всі трамваї та тролейбуси Одеси сьогодні не працюють: які маршрути вийдуть на лінії

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міськради.

Через негоду, яка майже добу вирувала у місті та області, на ранок, 27 листопада, в Одесі зафіксовано 78 обривів контактної мережі міського електротранспорту.

Через це майже увесь електротранспорт міста паралізований. На ранковий час на маршрути вийде наступний електротранспорт:

трамвай №17 (тільки до 6 ст. Великого Фонтану),

трамвай №11,

трамвай №12 по скороченому маршруту Слободський ринок – Олексіївська площа,

тролейбус №12,

тролейбус №7 по скороченому маршруту від вул. Архітекторської до ж/д вокзалу;

по маршруту трамвая №20 ходить автобус.

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На всіх інших маршрутах електротранспорт у зв’язку зі значними пошкодженнями контактної мережі поки не рухається.

Як повідомили в міськраді, до ліквідації наслідків залучено 15 одиниць спецтехніки та аварійні бригади КП “Одесміськелектротранс”.

Нагадаємо, що на вечір, 26 листопада, багато одеситів залишилися без опалення. Причому, така ситуація спостерігалася практично по всьому місту. Крім того, деякі городяни залишилися без водопостачання або натиск води в їхніх будинках дуже слабкий.

Фото ілюстративне