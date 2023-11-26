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Закрито трасу Київ – Одеса та пункти пропуску на кордоні з Молдовою

Закрито трасу Київ – Одеса та пункти пропуску на кордоні з Молдовою

Увечері неділі, 26 листопада, у зв’язку із погіршенням погодних умов закрито для проїзду автошлях Київ – Одеса. Також повідомляється про закриття прикордонних пунктів пропуску «Паланка-Маяки-Зручне» та «Староказаче-Тудора» на кордоні з Молдовою.

Як повідомляє голова Одеської ОВ Олег Кіпер, з 19:30 діє заборона руху всіх транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-05 Київ – Одеса км 274+435 – км 466+700.

Орієнтовно трасу закрили на 4 години. Про зняття заборони та поновлення руху автотранспорту буде повідомлено додатково.

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Крім того, Держприкордонслужба інформує про часткове припинення пропуску транспорту на територію Молдови через негоду.

Повідомляється, що прикордонники отримали інформацію від молдавських колег, що через погодні умови в населеному пункті Каушани (Республіка Молдова) завантажено трасу. І тому суміжна сторона ухвалено рішення про припинення пропуску транспортних засобів на свою територію в пунктах пропуску «Паланка – Маяки – Зручне» та «Старокозаче – Тудора».

Також через завірюху та перемітки на дорогах у пунктах пропуску «Рені» та «Виноградівка» протягом 2 годин не було жодного транспортного засобу.

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