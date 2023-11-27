Почти все трамваи и троллейбусы Одессы сегодня не работают: какие маршруты выйдут на линии

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Из-за непогоды, которая почти сутки бушевала в городе и области, на утро, 27 ноября, в Одессе зафиксировано 78 обрывов контактной сети городского электротранспорта.

Поэтому почти весь электротранспорт города парализован. К утру на маршруты выйдет следующий электротранспорт:

трамвай №17 (только до 6 в. Большого Фонтана),

трамвай №11,

трамвай №12 по сокращенному маршруту Слободской рынок — Алексеевская площадь,

троллейбус №12,

троллейбус №7 по сокращенному маршруту от ул. Архитекторской ж/д вокзала;

по маршруту трамвая №20 ходит автобус.

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На всех других маршрутах электротранспорт в связи со значительными повреждениями контактной сети пока не двигается.

Как сообщили в горсовете, к ликвидации последствий привлечены 15 единиц спецтехники и аварийные бригады КП «Одесгорэлектротранс».

Напомним, что на вечер, 26 ноября, многие одесситы остались без отопления. Причем такая ситуация наблюдалась практически по всему городу. Кроме того, некоторые горожане остались без водоснабжения или напор воды в их домах очень слаб.

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