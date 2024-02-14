Лизала руки новому господарю: вівчарка, що прославилася на весь світ, з Херсона знайшла новий будинок

Фото з вівчаркою Багірою облетіло весь світ

Нагадаємо, Багіра стала відомою завдяки фото, яке облетіло всі світові ЗМІ, на якому вона обіймає передніми лапами ногу людини, яка її врятувала.

Історію зі щасливим кінцем розповіла Людмила Мельникова, керівник одеського центру перетримки «Мої живі собаки», де кілька місяців перебувала Багіра.

За словами директора центру, собаку врятували в Херсоні 7 червня 2023 року після підриву російськими терористами Каховської ГЕС. У неї було травмовано вухо та відмовили задні лапи після тривалого перебування у воді.

Наприкінці вересня в одеському притулку тварину змогли поставити на лапи і тоді ж почали шукати їй новий дім. Пошуки тривали досить довго, оскільки господарі Багіри мали відповідати певним вимогам. Зокрема, проблема була і в тому, що Багіра дуже любить людей, але не ладнає з іншими собаками, оскільки за своєю природою – тварина-мисливець.

«Ці люди, які хотіли її забрати, вже мали тварин, на яких вона могла полювати. При пошуку віддавали перевагу приватним будинкам, оскільки собаці заборонені сходинки, бо в майбутньому це стане для неї випробуванням. Тому квартиру ми не розглядали. Другий критерій – це забезпечений господар без інших тварин»,

– розповіла Людмила Мельникова.

За її словами, зараз Багіра у хорошому стані – її чіпували, зробили всі необхідні щеплення та оформили ветеринарний паспорт.

Хто став новими господарями Багіри

У результаті пошуки увінчалися успіхом: собаку передали сім’ї на Миколаївщині, де вона житиме в будинку і для неї навіть спеціально підрізали ніжки дивана.

13 лютого Багіру привезли до її нової родини.

«Нам дуже сподобалися ці господарі. У них до того довгий час була вівчарка, просто копія, на жаль, померла. Вона в них бігає по дворі. Ми не очікували, що вона так швидко звикне до них. Ми її тільки привезли, її дістають із клітки, і вона починає лизати руки новому господарю»,

– зазначила голова притулку.

Вона також розповіла, що нові господарі дуже дбайливо ставляться до Багіри і постійно консультуються з нею щодо харчування та піклування про тварину.

Раніше «Одеське життя» розповідала, як склалася доля пса Боніфація з Херсона, який приплив до Одеси на плоту зі сміття, а також як покарали юну мешканку Одеської області, яка жорстоко знущалася над своїм домашнім псом.

Джерело: Суспiльне Одеса