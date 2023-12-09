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В Одесі шукають будинок собаці, врятованому після підриву Каховської ГЕС

В Одесі шукають будинок собаці, врятованому після підриву Каховської ГЕС

В Одесі волонтери шукають новий дім для собаки на прізвисько Багіра, врятованого після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС влітку цього року, який став відомим після фото, що облетіло весь світ, на якому він обіймає передніми лапами ногу свого рятівника.

Усі ці місяці тварину лікували, оскільки через тривале перебування у воді у неї відмовили задні лапи. Про це повідомила сьогодні відома волонтерка, голова БФ «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова.

«Пам’ятаєте фото, яке облетіло весь світ, коли ворог підірвав Каховську дамбу?
Багіру врятували. І весь цей час її лікували, бо від тривалого перебування у воді у неї спочатку відмовили задні лапи.
Зараз вона здорова та щаслива, але досі шукає свій дім»,

– пише волонтер.

Вона також розповіла, що дуже хотіла б забрати Багіру до себе, але проблема в тому, що та дуже любить людей, але зовсім не любить інших собак, а Катерина вже має собаку Лютого.

«Тому дуже сподіваюсь на те, що завдяки розголосу вона всеж таки знайде свій дім.
Такому ж розголосу, який був коли всі ридали розглядаючи перше фото, коли її врятували»,

– додала волонтер.

Нагадаємо, рашисти підірвали Каховську гідроелектростанцію у ніч на 6 червня 2023 року з метою зупинити контрнаступ ЗСУ. Ця ГЕС розташовувалась за кілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок теракту було затоплено десятки населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях, а станція після підриву відновленню не підлягає.

Стаття на тему: Вибух на Каховській ГЕС: чи загрожує Чорному морю екологічна катастрофа.

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