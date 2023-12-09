В Одесі шукають будинок собаці, врятованому після підриву Каховської ГЕС

Усі ці місяці тварину лікували, оскільки через тривале перебування у воді у неї відмовили задні лапи. Про це повідомила сьогодні відома волонтерка, голова БФ «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова.

«Пам’ятаєте фото, яке облетіло весь світ, коли ворог підірвав Каховську дамбу?

Багіру врятували. І весь цей час її лікували, бо від тривалого перебування у воді у неї спочатку відмовили задні лапи.

Зараз вона здорова та щаслива, але досі шукає свій дім»,

– пише волонтер.

Вона також розповіла, що дуже хотіла б забрати Багіру до себе, але проблема в тому, що та дуже любить людей, але зовсім не любить інших собак, а Катерина вже має собаку Лютого.

«Тому дуже сподіваюсь на те, що завдяки розголосу вона всеж таки знайде свій дім.

Такому ж розголосу, який був коли всі ридали розглядаючи перше фото, коли її врятували»,

– додала волонтер.

Нагадаємо, рашисти підірвали Каховську гідроелектростанцію у ніч на 6 червня 2023 року з метою зупинити контрнаступ ЗСУ. Ця ГЕС розташовувалась за кілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок теракту було затоплено десятки населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях, а станція після підриву відновленню не підлягає.

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