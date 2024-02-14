Лизала руки новому хозяину: прославившаяся на весь мир овчарка из Херсона обрела новый дом

Фото с овчаркой Багирой облетело весь мир

Напомним, Багира стала известной благодаря облетевшему все мировые СМИ фото, на котором она обнимает передними лапами ногу спасшего ее человека.

Историю со счастливым концом рассказала Людмила Мельникова, руководитель одесского центра передержки «Мои живые собаки», где несколько месяцев пребывала Багира.

По словам директора центра, собаку спасли в Херсоне 7 июня 2023 года после подрыва российскими террористами Каховской ГЭС. У нее было травмировано ухо и отказали задние лапы после длительного пребывания в воде.

В конце сентября в одесском приюте животное смогли поставить на лапы и тогда же начали искать ей новый дом. Поиски продолжались довольно долго, поскольку хозяева Багиры должны были соответствовать определенным требованиям. В частности, проблема была и в том, что Багира очень любит людей, но не ладит с другими собаками, поскольку по природе своей – животное-охотник.

«Эти люди, которые хотели ее забрать, уже имели животных, на которых она могла охотиться. При поиске предпочтение отдавали частным домам, поскольку собаке запрещены ступеньки, потому что в будущем это станет для нее испытанием. Поэтому квартиру мы не рассматривали. Второй критерий – это обеспеченный хозяин без других животных»,

– рассказала Людмила Мельникова.

По ее словам, сейчас Багира в хорошем состоянии – ее чипировали, сделали все нужные прививки и оформили ветеринарный паспорт.

Кто стал новыми хозяевами Багиры

В итоге поиски увенчались успехом: собаку передали семье в Николаевской области, где она будет жить в доме и для нее даже специально подрезали ножки дивана.

13 февраля Багиру привезли в ее новую семью.

«Нам очень понравились эти хозяева. У них до этого долгое время была овчарка, просто копия, к сожалению, умерла. Она у них бегает по двору. Мы не ожидали, что она так быстро привыкнет к ним. Мы ее только привезли, ее достают из клетки, и она начинает лизать руки новому хозяину»,

– отметила глава приюта.

Она также рассказали, что новые хозяева очень бережно относятся к Багире и постоянно консультируются с ней о питании и заботе о животном.

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Источник: Суспiльне Одеса