Вівчарці, чиє фото облетіло весь світ, шукають сім’ю в Одесі (відео)

Одеські волонтери, які евакуювали вівчарку із затопленого Херсона, шукають їй будинок в Одесі. Багіра стала знаменитою завдяки одному фото — як вона обіймає передніми ногами рятувальника.

Про це стало відомо з facebook-сторінки “DW українською”.

Волонтери повідомляють, що собака із затопленого Херсона врятувала одного з перших. Вона провела у воді півтори доби. Коли її рятували, волонтери виявили, що собака самостійно не пересувається – його задні лапи не рухалися.

Багіру забрали на реабілітацію до одеського притулку.

Волонтери доклали неймовірних зусиль для відновлення тварини. Собака пройшов лікування та курс масажів.

І вже через два місяці собака може самостійно пересуватися.

За словами волонтерів, з початку повномасштабної війни собака весь час жив на ланцюгу. Після підриву Каховської дамби Багіру звільнив сусіда.

Зараз у Багіри в Одесі є свій великий вольєр. Але їй потрібна дбайлива і любляча сім’я, де вона почуватиметься потрібною.

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