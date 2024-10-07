Лікарів і фельдшерів одеської «швидкої» підозрюють у крадіжці мільйонів

Про це повідомили в поліції Одеської області та обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що до організації афери причетні керівники двох підстанцій Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. До своїх «бізнес-планів» чиновники залучили підлеглих – старших фельдшерів, фельдшерів і лікарів. Щомісяця вони табелювали підлеглих працівників як таких, що сумлінно відпрацювали робочі години, хоча частина перебувала за кордоном без належно оформленої відпустки, а інші взагалі не з’являлися на роботі.

Таким чином з листопада 2019 по лютий 2024 року учасники махінацій отримали на відсутніх працівників понад 3,7 млн грн заробітної плати, яку розподілили між собою.

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Тривають слідчі дії щодо інших епізодів протиправної діяльності медпрацівників.

За внесення неправдивих відомостей до офіційних документів та заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах дев’ятьом працівникам швидкої оголошено підозру за ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України. 4 ст. 191 КК України. Їм загрожує покарання строком від п’яти до восьми років.

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