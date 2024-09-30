Третій за цей рік: в Одеської швидкої новий керівник

Ігор Кіяшко має значний досвід у сфері медицини. Він закінчив Донецький Національний медичний університет та Харківську медичну академію, а з 2000 року працював лікарем на Донеччині. У 2008 році очолив донецьку швидку допомогу, а після окупації регіону у 2014-му став керівником маріупольської служби швидкої.

Під час бойових дій у Маріуполі Кіяшко брав участь в евакуації медичного персоналу, а згодом очолив Селидівську лікарню, де працював у небезпечних умовах.

Нагадаємо, що це вже третя зміна керівника Одеського центру екстреної медичної допомоги за рік. Попередніми керівниками були Світлана Ізосімова та Едуард Кіка, які також займали цю посаду протягом короткого часу.

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