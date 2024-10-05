В Одесі чиновниця ОВА обматюкала водія маршрутки (відео)

«Е…ло завали, п…ор, і відчини двері!»

Напередодні місцеві Телеграм-канали розповсюдили відео, зняте очевидцями в одеській маршрутці №185.

На відео представлено, як «руда хабалка», як охарактеризував скандалістку автор однієї з публікацій, пропустивши свою зупинку, спочатку вступила в суперечку з водієм маршрутки через те, що той не відкривав їй двері, причому робила вона це в дуже грубої форми, з використанням матірної лексики (настільки брудної, що від цитування ми, мабуть, утримаємося), не соромлячись присутності інших пасажирів. А коли водій спробував заперечити їй, енергійна пасажирка ще й розпустила руки і кілька разів ударила чоловіка сумочкою.

Увага! На відео є ненормативна лексика:

Пізніше з’ясувалося, що вже сама по собі неприваблива ситуація виявилася ще й «з політичним душком» (як влучно висловилася «Думська»), оскільки у скандалістці впізнали чиновницю обласної військової адміністрації – заступника начальника управління земресурсів обласного Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Наталію Смертенюк. Вона очолює відділ землекористування та водокористування.

«Тепер коментатори гадають, чи це був напад гніву і демонстрація рівня культури, чи тонкий піар: дивіться, мовляв, у нас земельні чиновники на маршрутках роз’їжджають!» – коментує видання.

Скандал із чиновницею в одеській маршрутці: реакція ОВА

Журналісти звернулися за роз’ясненнями до обласної адміністрації та спробували зв’язатися із самою Наталією Смертенюк.

І якщо сама оскандалилася чиновниця опинилася поза зоною доступу, то в ОВА вирішили прокоментувати інцидент, не чекаючи початку робочого тижня.

Як заявив в.о. директора Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВ Віталій Власенко, така поведінка не варта для державного службовця і «відповідно до законодавства для притягнення до відповідальності має бути проведена службова перевірка, яка розпочнеться у понеділок. За її результатами буде вирішено питання подальшого перебування на посаді».

«Одеське життя» стежитиме за розвитком подій.

Нагадаємо, раніше в Одесі вибухнув скандал з передачею прострочених медикаментів як гуманітарну допомогу Одеській обласній дитячій клінічній лікарні.

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