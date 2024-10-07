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Врачей и фельдшеров одесской «скорой» подозревают в краже миллионов

Врачей и фельдшеров одесской «скорой» подозревают в краже миллионов

Девятерых сотрудников Одесской экстренки подозревают в начисленнии зарплаты отсутствующим работникам. В результате махинаций из бюджета украдено более чем 3,7 млн грн.

Об этом сообщили в полиции Одесской области и областной прокуратуре.

Следствие установило, что к организации аферы причастны руководители двух подстанций Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. К своим «бизнес-планам» чиновники привлекли подчиненных — старших фельдшеров, фельдшеров и врачей. Ежемесячно они табелировали подчиненных работников как добросовестно отработавших рабочие часы, хотя часть находилась за границей без надлежаще оформленного отпуска, а другие вообще не появлялись на работе.

табель

Таким образом с ноября 2019 по февраль 2024 участники махинаций получили на отсутствующих работников более 3,7 млн грн заработной платы, которую распределили между собой.

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Продолжаются следственные действия в отношении других эпизодов противоправной деятельности медработников.

За внесение ложных сведений в официальные документы и завладение бюджетными средствами в крупных размерах девяти работникам скорой объявлено подозрение в ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 УК Украины. Им грозит наказание сроком от пяти до восьми лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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