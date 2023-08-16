Новини Одеси та Одеської області

Креативному директору Одеського зоопарку – 62: згадуємо його найяскравіші образи (відео)

Креативному директору Одеського зоопарку – 62: згадуємо його найяскравіші образи (відео)

Сьогодні, 16 серпня, своє 62-річча відзначає директор Одеського зоопарку Ігор Біляков. «Одеське життя» вирішило згадати його найяскравіші образи.

Варто зазначити, що директор Одеського зоопарку – вельми творча та неординарна особистість. Він пише вірші, пісні та постійно дивує одеситів, перевтілюючись у всіляких персонажів.

Новорічні вітання від Одеського зоопарку

Так, наприкінці 2019 року співробітники Одеського зоопарку знялися для календаря на 2020 рік у образах різних тварин. Білякову дісталася роль домашнього цапа. Втім, цапом він побував і раніше:

І невдовзі зйомка оригінальних передноворічних роликів, де директор зоопарку виступає як режисером, так і актором, постаючи в образі тварин-символів року, стала традицією. Після козла Біляков побував мавпом, півнем, собакою і не лише.

 

До речі, реакція одеситів на таку «тварину» найрізноманітніша – від захоплення до обурення за явні натяки на, скажімо так, тваринні інстинкти. Втім, судіть самі:

 

А напередодні 2021 року Біляков з’явився в образі Білого Бика:

Не символами року єдиними

Якось, відзначаючи у зоопарку Всесвітній день захисту слонів, креативний директор приміряв на себе цей образ.

Але не тільки у тварин перевтілюється директор зоопарку! У 2019 році, на честь свята Хеллоуїна, Ігор Беляков з’явився в образі Тиквомена.

Тыквомен

А нещодавно він вирішив «перекваліфікуватися» на ветеринара

Ще Ігор Бєляков любить співати українські пісні під гітару, часто під час прогулянки зоопарком. Але й тут іноді без «родзинки» (хоча б і повзучої) не обходиться.

«Одеське життя» від щирого серця вітає Ігоря Володимировича з 62-річчям і бажає йому здоров’я, довгих лети і ще не раз порадувати нас своїм креативом!

Фото: скріншот з відео на Facebook-сторінці Ігоря Білякова та Одеського зоопарку, відео: YouTube-канал зоопарку

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати