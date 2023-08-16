Креативному директору Одеського зоопарку – 62: згадуємо його найяскравіші образи (відео)

Сьогодні, 16 серпня, своє 62-річча відзначає директор Одеського зоопарку Ігор Біляков. «Одеське життя» вирішило згадати його найяскравіші образи.

Варто зазначити, що директор Одеського зоопарку – вельми творча та неординарна особистість. Він пише вірші, пісні та постійно дивує одеситів, перевтілюючись у всіляких персонажів.

Новорічні вітання від Одеського зоопарку

Так, наприкінці 2019 року співробітники Одеського зоопарку знялися для календаря на 2020 рік у образах різних тварин. Білякову дісталася роль домашнього цапа. Втім, цапом він побував і раніше:

І невдовзі зйомка оригінальних передноворічних роликів, де директор зоопарку виступає як режисером, так і актором, постаючи в образі тварин-символів року, стала традицією. Після козла Біляков побував мавпом, півнем, собакою і не лише.

До речі, реакція одеситів на таку «тварину» найрізноманітніша – від захоплення до обурення за явні натяки на, скажімо так, тваринні інстинкти. Втім, судіть самі:

А напередодні 2021 року Біляков з’явився в образі Білого Бика:

Не символами року єдиними

Якось, відзначаючи у зоопарку Всесвітній день захисту слонів, креативний директор приміряв на себе цей образ.

Але не тільки у тварин перевтілюється директор зоопарку! У 2019 році, на честь свята Хеллоуїна, Ігор Беляков з’явився в образі Тиквомена.

А нещодавно він вирішив «перекваліфікуватися» на ветеринара

Ще Ігор Бєляков любить співати українські пісні під гітару, часто під час прогулянки зоопарком. Але й тут іноді без «родзинки» (хоча б і повзучої) не обходиться.

«Одеське життя» від щирого серця вітає Ігоря Володимировича з 62-річчям і бажає йому здоров’я, довгих лети і ще не раз порадувати нас своїм креативом!

Фото: скріншот з відео на Facebook-сторінці Ігоря Білякова та Одеського зоопарку, відео: YouTube-канал зоопарку