Сотрудники одесского зверинца стали животными ради праздничного календаря (фото)

Так, совсем недавно там представили новогодний клип-поздравление, где в роли символа наступающего года Крысы снялся директор Игорь Беляков.

А на днях в зоопарке похвастались выпущенным в преддверии Нового года календарем.

Об этом сообщила пресс-служба одесской мэрии.

Его страницы украсили фотографии сотрудников в необычных образах: они перевоплотились в животных, обитающих в зоопарке.

Так, например, инженер по охране труда Олег Кузовков стал медведем, а рабочая по уходу за живитными Катя Романенко превратилась в лань.

А директору зоопарка Игорю Белякову досталась роль домашнего козла.

Образы для работников зверинца помогли создать педагоги и учащиеся театрально-художественного колледжа.

Фото: пресс-служба мэрии

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