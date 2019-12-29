Сотрудники одесского зверинца стали животными ради праздничного календаря (фото)

В одесском зоопарке регулярно удивляют поклонников креативными новшествами.
Так, совсем недавно там представили новогодний клип-поздравление, где в роли символа наступающего года Крысы снялся директор Игорь Беляков.
А на днях в зоопарке похвастались выпущенным в преддверии Нового года календарем.
Об этом сообщила пресс-служба одесской мэрии.
Его страницы украсили фотографии сотрудников в необычных образах: они перевоплотились в животных, обитающих в зоопарке.
Так, например, инженер по охране труда Олег Кузовков стал медведем, а рабочая по уходу за живитными Катя Романенко превратилась в лань.
А директору зоопарка Игорю Белякову досталась роль домашнего козла.
Образы для работников зверинца помогли создать педагоги и учащиеся театрально-художественного колледжа.
Фото: пресс-служба мэрии
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!