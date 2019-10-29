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Новости Одессы и Одесской области

Тыквомен: директор одесского зверинца предстал в необычном образе и показал новые фото

Тыквомен: директор одесского зверинца предстал в необычном образе и показал новые фото

День всех святых в Одессе отметили и в зоопарке. Правда, празднество там превратили в День тыквы. Отгуляли еще на выходных, а только сегодня в сети появились снимки с праздника.

К необычному торжеству подготовили яркое веселье с познавательной программой.

Пришедших на праздник развлекали сказочные персонажи. К примеру, конкурсы и викторины провела сотрудница зверинца в образе Хитрой Ведьмочки.

Ведьмочка оказалась вполне симпатичной и дружелюбной

Ведьмочка оказалась вполне симпатичной и дружелюбной

Директор зоопарка Игорь Беляков, который давно прославился креативными выдумками, снова пошел на эксперимент. В этот раз он перевоплотился в тыквомена. Так, Игорь Беляков облачился в оранжевый костюм с синим плащом, как у супергероя, и зажег в компании Ведьмы.

Для посетителей праздника обустроили яркую фотозону – с атрибутами осени во главе с тыквой. Кроме того, гости могли понаблюдать за звериной трапезой. Так, тыквенными угощениями с удовольствием полакомились слониха Венди, медведи и зеленые мартышки.

Для Венди накрыли сладкий стол

Для Венди накрыли сладкий стол

Мишки тоже с удовольствием отведали праздничной тыквы

Мишки тоже с удовольствием отведали праздничной тыквы

Для мартышек приготовили целый фруктовый "коктейль" из угощений

Для мартышек приготовили целый фруктовый “коктейль” из угощений

Фото: КУ “Одесский зоопарк”

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