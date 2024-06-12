Фельдшер одеської швидкої розповів подробиці конфлікту з ТЦК (відео)

Раніше медики на умовах анонімності розповіли «Одеському життю», що у вівторок, 11 червня, бригада швидкої допомоги приїхала за викликом до ТЦК Київського району Одеси, щоб надати допомогу чоловікові, якого побили й розпилили йому в обличчя газ із балончика. Але співробітники ТЦК не тільки не дозволили госпіталізувати потерпілого, а й затримали бригаду медиків і водія швидкої допомоги.

“Виклик у ТЦК. По приїзду ми виявили чоловіка, який скаржився на головний біль і нудоту. За словами чоловіка, його туди доставили співробітники ТЦК для перевірки документів. По приїзду було виявлено на ньому тілесні ушкодження, садна голови і нудота. Але співробітники ТЦК наполягали, що медичної допомоги він не потребує. Тобто не дозволяли транспортувати пацієнта до лікувального закладу”, – повідомив медик.

За його словами, військові аргументували відмову тим, що в ТЦК є свій медик, який безпосередньо оглянув чоловіка і вирішив, що госпіталізація йому не потрібна.

“Коли ми намагалися вивезти пацієнта безпосередньо з території ТЦК, до нас було застосовано фізичне насильство. Мені та водієві швидкої допомоги викручували руки… намагалися одягнути кайданки і посадити на лавку. Після цього ми зрозуміли, що градус напруги зростає. Ми трохи заспокоїлися, пацієнт навіть уже почав відмовлятися від госпіталізації”, – каже фельдшер швидкої.

За словами Богдана Величка, коли бригада швидкої зібралася їхати, співробітники ТЦК заявили, що залишають медиків для перевірки документів. Фельдшеру і водієві швидкої заявили, що після встановлення їхнього статусу їм вручать «бойову» повістку «і вже ніхто нікуди не дінеться з території ТЦК».

“Протягом 4 годин ми перебували там як заручники. Весь цей час ми контактували з нашими колегами, керівництвом, після чого колеги відгукнулися на наше прохання і приїхали на територію ТЦК, увімкнули гучномовці, увімкнули сирени і почали нас, так би мовити, звільняти з території ТЦК”, – розповів медик.

Величко зазначив, що їх відпустили вже після початку бійки між військовими і співробітниками швидкої. За його словами, поліцію на місце конфлікту викликали тричі.

“Перший раз поліція навіть не складала жодного акта, аргументуючи це тим, що ми перебуваємо на території ТЦК, тобто це режимний об’єкт, безпосередньо у них там немає прав ніяких з приводу того, щоб нас звільнити… Вдруге до нас приїхала поліція, вони вже зафіксували це і перебували з нами там до кінця”, – розповів медик.

Нагадаємо, в управлінні Нацполіції в Одеській області прокоментували інцидент у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Київського району Одеси. А воєнкоми представили свою версію події.

Також повідомляється, що за фактом конфлікту Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону розпочала кримінальне провадження за статтею «хуліганство».