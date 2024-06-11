Бійка ТЦК та швидкої: військкоми представили свою версію

Свою версію сьогоднішніх подій військкоми оприлюднили у Facebook.

Нагадаємо, раніше медики на умовах анонімності розповіли «Одеському життю», що сьогодні, 11 червня, бригада швидкої допомоги приїхала на виклик до ТЦК Київського району Одеси, щоб надати допомогу чоловікові, якого побили та розпорошили йому в обличчя газ із балончика. Але співробітники ТЦК не тільки не дозволили госпіталізувати потерпілого, але і затримали бригаду медиків та водія швидкої допомоги.

Пізніше низка місцевих телеграм-каналів повідомили про масову бійку, яка почалася, коли до будівлі ТЦК приїхали на знак протесту кілька «швидких».

Спочатку в обласному ТЦК заявили, що проводять «невідкладні заходи щодо встановлення детальних обставин подій», а згодом розповіли подробиці.

Згідно з поданою ТЦК версією, сьогодні в ході перевірки облікових документів у громадян один чоловік нібито відмовився їх надати, у зв’язку з чим представники поліції разом із військовослужбовцями Київського районного ТЦК та СП Одеси (РТЦК) затримали його та доставили у військкомат «для оновлення облікових даних, як того вимагає закон».

«Через годину після цього, до Київського РТЦК та СП міста Одеса приїхала група людей у медичному одязі на автомобілі швидкої медичної допомоги. Вони стверджували, що прибули на виклик раніше доставленого до РТЦК та СП громадянина, і наполягали на його госпіталізації. Ці особи посилалися на діагноз, який раніше не був підтверджений лікарями військово-лікарської комісії. Проте, на запит представників Київського РТЦК та СП, надати документи, які б підтвердили їх приналежність до системи охорони здоров’я, вони відмовилися»,

– сказано у повідомленні військовослужбовців.

І тому, за версією ТЦК, у них виникла підозра, що «прибулі особи намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби, на яку він був визнаний придатним за висновком військово-лікарської комісії».

На місце викликали поліцію.

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«Правоохоронцям, які прибули, також не було надано документів, що підтверджують приналежність цих осіб до системи охорони здоров’я. У зв’язку з цим вони були затримані для надання пояснень. Після цього, затримані особи зателефонували на лінію 103 та повідомили про нібито “силове утримання представників екстреної служби” посадовими особами Київського РТЦК та СП міста Одеса. Ця інформація була швидко поширена сумнівними телеграм-каналами»,

– заявили в Одеському ТЦК.

За словами співробітників відомства, на місце події крім представників бригад швидкої допомоги також прибули «невідомі цивільні особи, які спровокували бійку», в якій постраждали як військовослужбовець Київського РТЦК, так і медики.

«Наразі правоохоронні органи проводять слідчі дії для встановлення усіх обставин події. Керівництво Одеського ТЦК та СП співпрацює зі слідством і сприяє подальшому висвітленню інциденту»,

– резюмують у обласному ТЦК.

А «Одеське життя», своєю чергою, продовжує стежити за розвитком подій.

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